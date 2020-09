Fündig wurde man in der Straßenverkehrsordnung. Für die „winterliche Betreuung“ von Gehsteigen sind laut StVO die Anrainer zuständig. Gemeinsam mit Linienbetreibern, sofern die „Auftrittsflächen von Bushaltestellen“ auf den Gehsteigen liegen. Das teilte der Stadtbaudirektor in einem Brief den Busunternehmen mit. Gleich mit dem guten Tipp, sich rasch mit den „zuständigen Grundeigentümern“ abzusprechen und zu prüfen, „ob ihre Betriebshaftpflichtversicherungspolizze dieses Risiko abdeckt“. Denn im Falle eines Ausrutschers eines Fahrgastes in einer Haltestelle bestehe eine „Solidarhaftung von Anrainern und Linienbetreibern“, erklärt Wolfgang Heufler, Anwalt und Berater der Stadt in dieser Causa.