Am Mittwoch waren noch die Einvernahmen der Zeugen am Laufen. Ersten Erhebungen zufolge war in der Nacht ein 35-jähriger Mann in das Gebäude eingebrochen. Nachdem dieser vom Hausbesitzer bemerkt worden war, versuchte der mutmaßliche Täter jedoch zu flüchten. In der Zwischenzeit dürfte auch ein Nachbar darauf aufmerksam geworden sein, dass in dem Haus etwas nicht stimmt, und sich in den Garten begeben haben.