Van der Bellen mahnt zum Dialog

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Lukaschenko am Dienstag zum Dialog aufgerufen. „Wir sind in Österreich überzeugt, dass derartige Situationen nur gewaltlos und im Dialog gelöst werden können“, betonte er im Rahmen eines Besuchs seines ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in der Hofburg. Die Regierung in Minsk solle „historische Warnungen“ ernst nehmen, so Van der Bellen.