Festakt nach antisemitischen Angriffen

Am Dienstag wurde Hoffer in der Grazer Synagoge geehrt, wo erst vor wenigen Wochen mehrere Angriffe stattfanden - darunter auch auf Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Graz: „Möge sie in einer Zeit, in denen der Antisemitismus wieder Einzug gehalten hat, allen als Beispiel dienen, dass wir alle an unseren Taten zu messen sind“, sagte Rosen im Rahmen des Festaktes, an dem nicht nur die Nichten und Neffen von Hoffer, sondern auch Israels Botschafter Mordechai Rodgold und Ministerin Karoline Edtstadler (VP) teilnahmen.