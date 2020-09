Nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel erwarten die britischen Behörden einem internen Papier zufolge erhebliches Chaos an den Grenzen. Man rechnet bereits im Jänner mit Schlangen Tausender Lastwagen in der Grenzregion Kent, eine Wartezeit könnte schon im Februar bis zu zwei Tagen betragen. Service-Stationen an Autobahnen sollen Lkw-Fahrern dabei helfen, rechtzeitig vor der Grenze notwendige Papiere vorzubereiten.