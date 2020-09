Die Corona-Krise trifft auch die Österreichischen Bundesbahnen: „Wir rechnen heuer mit etwa 800 Millionen Euro Umsatzverlust in Folge von Covid“, so ÖBB-Chef Andreas Matthä. Dabei komme der größere Teil aus dem Personenverkehr mit knapp 450 Millionen, im Güterverkehr erwarte man rund 300 Millionen Umsatzverlust und in der Infrastruktur kleinere Einbußen: „Das ist mehr als eine Delle.“ An Kündigungen denke man nicht, das Unternehmen stecke „mitten in einer Pensionswelle“.