Verschärfungen oder keine Verschärfungen? Trotz der Umstellung der Corona-Ampel auf orange in sieben Bezirken „bleiben die Schulen gelb und die Unis ebenso“. Das stellte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz klar. Man habe sich entschieden, die „Maßnahmen von der Ampelfarbe zu entkoppeln“ und folge hier der Empfehlung der Ampelkommission, so die Begründung des Ministeriums. Das Infektionsgeschehen zeige, dass es „epidemiologisch vertretbar“ sei, die Bildungseinrichtungen offenzuhalten, so Faßmann, der sich Stabilität wünscht. Kritik am Ampel-Chaos mit Blick auf die Schulen kam indessen von der SPÖ und den NEOS.