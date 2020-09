Der Branchenverband Airlines for Europe (A4E) forderte die Regierungen in der Europäischen Union auf, einer entsprechenden Empfehlung der EU-Kommission zu folgen. „Es braucht dringend ein einheitliches europäisches Testprogramm, damit wir überhaupt eine Chance haben, das Vertrauen der Passagiere zurückzugewinnen“, so Airlines-for-Europe-Geschäftsführer Thomas Reynaert.