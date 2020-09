Auch 2021 wird fordernd

Ob es Mutmacher gibt? „Die öffentliche Hand hilft uns und zieht Projekte durch“, so Huber, der Unsicherheit spürt: „Bei den Kunden und auch bei den Lieferanten.“ Der hali-Chef hat den Blick nach vorne gerichtet, gibt sich da realistisch: „Wir fahren auf Sicht, werden heuer und leider auch 2021 überbrücken müssen.“ Die Belegschaft weiß um die angespannte Situation, in einigen Bereichen wird es zu Personalanpassungen kommen müssen, aber so behutsam wie möglich.