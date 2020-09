Verbrechenswelle hält Land in Atem

Am Mittwoch steht in dem skandinavischen Land die erste parlamentarische Diskussion nach der Sommerpause ins Haus - die Lage der Geflüchteten in Moria steht dabei jedoch nicht auf der Agenda. Das Land beschäftigt sich seit Wochen mit der Eskalation von mutmaßlicher Bandenkriminalität, dessen Ursache Ministerpräsident Stefan Löfven in mangelnder Integration verortet.