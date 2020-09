Familie begrüßte DuBoise nach Freilassung

Das Gericht verhängte zunächst die Todesstrafe, dieses Urteil wurde später zu einer lebenslangen Haft umgeändert. Der Angeklagte hatte stets seine Unschuld beteuert. Er war in sechs Gefängnissen und oft auch in Einzelhaft. Erst heuer konnte die Auswertung von DNA-Spuren DuBoise entlasten. Der 55-Jährige ist nun wieder in Freiheit und wurde von seiner Mutter und Schwester empfangen.