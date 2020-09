Polizeiinspektion vorübergehend geschlossen

In der Vorwoche gab es auch einen Corona-Fall in der Polizeiinspektion Eggersdorf. Diese wurde vorübergehend geschlossen, seit Dienstagfrüh ist sie aber wieder in Betrieb. Weitere Erkrankungen traten dort nicht auf, Dienstagnachmittag fehlten nur noch wenige Testergebnisse.