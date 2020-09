Beim Presseshooting in der Gärtnerei Schippani in Wien-Simmering gab der Jungbauernkalender 2021 erste Einblicke in die Entstehung der neuesten Auflage, bei der die moderne Technik in der Landwirtschaft im Vordergrund stehen wird. „Die bäuerlichen Familienbetriebe leisten jeden Tag eine herausragende Arbeit, das wollen wir so authentisch wie möglich veranschaulichen. Dazu gehören auch Geräte, ohne die die Arbeit nicht mehr möglich wäre“, verweist Bundesobmann-Stellvertreter Martin Öhler auf das Motto des Kultobjektes.