Dienstagmorgen bog eine 36-jährige Wolfsbergerin mit ihrem Auto von der Höflerberg Gemeindestraße in Unterpreitenegg bei Wolfsberg in die Packer Straße (B 70) nach links in Richtung Preitenegg ein. Laut eigenen Angaben übersah sie aufgrund der tiefstehenden blendenden Morgensonne einen 81-jährigen E-Bike Fahrer. Der E-Biker prallte rechtwinkelig gegen ihren Wagen und wurde dabei schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch einen First-Responder wurde der Mann in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Frau blieb unverletzt.