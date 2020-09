Wie Matthias Winkler, Eigentümer des Hotel Sacher, Dienstag bekannt gab, musste das Unternehmen 140 Mitarbeiter entlassen. Davon betroffen sind 105 Menschen in Wien und 35 in Salzburg. Ein schwerer Schlag für das beliebte 5-Sterne-Hotel. Auch unsere Leser lässt die wirtschaftliche Krise nicht kalt und in den Storypostings wurde bereits heftig über die derzeitige Situation diskutiert.