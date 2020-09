Bewegend ist die Hommage an seine Tochter: „Josie, sorry mittlerweile Josephine.“ Mitsingpotenzial hat „Huh die Jläser, huh die Tasse“, ein Song, in dem BAP all jene hochleben lässt, „die unsere Gesellschaft zum Teil schlecht bezahlt oder sogar unbezahlt im Ehrenamt zusammenhalten“, wie Niedecken es formuliert. Wegen Corona erhielt das Lied zusätzliche Aktualität. Die Pandemie macht BAP bei der geplanten Präsentation des Albums in einem Kölner Traditionssaal einen Strich durch die Rechnung. Auch an eine Tournee ist derzeit nicht zu denken, und ob Niedecken im März wie geplant seinen 70. in der Lanxess-Arena feiern kann, steht gleichfalls in den Sternen. Er will nichts überstürzen: „Ich weiß, es ist ein schlimmes Wort für einen Rock ‘n‘ Roller, aber ich sage es trotzdem: Wir müssen vernünftig bleiben.“