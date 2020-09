„Unsicherheit“ und „Frustration“ ist an den Universitäten durch die neue Schaltung der Corona-Ampel und unklare Informationen über die Konsequenzen daraus entstanden. An der Uni Wien etwa entwickle man seit Wochen eine eigene Ampel, angelehnt an jene des Bundes, doch nun sei „große Unsicherheit“ entstanden, und das „ist sehr frustrierend“, sagte der Rektor der Universität Wien, Heinz Engl.