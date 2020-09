Der 27-jährige Afghane blieb bei der Version, die er zuvor bei den Vernehmungen angegeben hatte. Mögliches Motiv könnte sein, dass er seit zehn Jahren kein Muslim mehr sei, sondern Atheist. „Er bot mir an, er hilft mir den Koran zu lesen und wieder Muslim zu werden, aber ich sagte nein, weil ich stehe zu meiner Entscheidung.“ Daraufhin habe ihn Lorenz K. als „Pussy“ beschimpft und so entwickelte sich in Folge die Auseinandersetzung.