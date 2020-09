HSV-Verteidiger Toni Leistner hat sich nach seinem Disput mit einem Fan von Dynamo Dresden für sein Verhalten entschuldigt. Er könne versprechen, dass dies, „egal was mir an Beleidigungen an den Kopf geworfen wird“, nie wieder passieren wird, schrieb der gebürtige Dresdner in der Nacht auf Dienstag auf Instagram.