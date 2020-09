Langsam steigen die Zahlen. Momentan gibt es in Kärnten 66 Infizierte. Am Dienstag wurden in Kärnten sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Es sind zwei im Bezirk Wolfsberg, jeweils einer Klagenfurt und Villach und je ein Fall in den Bezirken Feldkirchen, St. Veit/Glan und Villach.