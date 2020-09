EA schürt mit einem neuen Kurzfilm zu seinem „Krieg der Sterne“-Raumschlachtsimulator „Star Wars: Squadrons“ die Vorfreude auf die Veröffentlichung des Spiels am 2. Oktober. Im Video erfahren die Spieler, was vor den Ereignissen aus „Squadrons“ in der Welt des Spiels passiert und was es mit den Elitepiloten auf sich hat, an deren Seite man im Storymodus kämpfen wird. „Star Wars: Squadrons“ kommt für PC, PS4, Xbox One. Am PC und der PS4 gibt es VR-Unterstützung.