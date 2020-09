Bei gültigem Parkpickerl Strafe nicht bezahlen

Der Verkehrsklub rät daher dazu, beim Auffinden eines Strafzettels genauer hinzusehen, ob der Vorwurf auch tatsächlich Bestand hat. „Wer einen aufrechten Bescheid und somit ein gültiges Parkpickerl hat, benötigt natürlich keinen Parkschein in seinem Bezirk“, erklärt der Jurist. Hat man also einen Strafzettel ungerechtfertigt erhalten, solle die Strafe keinesfalls beglichen werden, vielmehr solle Einspruch erhoben werden, so der Rat des Experten.