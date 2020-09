Finanziell unabhängig

Wie gut der Kontakt zwischen den royalen Paaren seit dem Ausstieg von Harry als hochrangiges Mitglied des Königshauses ist, ist unklar. Immer wieder ist von einem tiefen Graben zwischen den früheren Verbündeten die Rede. Harry und Meghan hatten im Jänner bekannt gegeben, dass sie nicht mehr für die Königsfamilie arbeiten und ein eigenständiges Leben in Nordamerika beginnen wollen. Nach einem mehrmonatigen Zwischenstopp in einer abgeschiedenen Gegend in Kanada, hat sich das Paar nun in Kalifornien niedergelassen.