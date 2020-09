Der Schock war groß. Vier Jahre nach dem Titel kam für Deutschland bei der Fußball-WM 2018 in der Vorrunde das Aus. Zudem wenden sich beim großen Nachbarn immer mehr Jugendliche vom Fußball ab. In zehn Jahren verlor man 18 Prozent der Nachwuchs-Teams und neun Prozent der Kids. Als Grund dafür kann der fehlende Fortschritt in Sachen Spielformen für Kinder gesehen werden. Ab heuer sollen neue Konzepte greifen.