Drei Tore, drei Punkte. Salzburgs Start in die neue Bundesliga-Saison glückte, die Elf von Trainer Jesse Marsch hatte das Spiel beim 3:1 in Wolfsberg über weite Strecken im Griff. Dennoch waren die Bullen nur bedingt zufrieden. „Uns fehlt in jedem Bereich noch etwas“, betonte der Coach auch am Tag danach. Was gut funktionierte und wo die Bullen vor allem mit Blick auf das Playoff in der Königsklasse noch besser werden müssen: