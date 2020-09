Kurz vor 6 Uhr kam ein 55-jähriger Villacher mit seinem Klein-Lkw auf der Südautobahn A2, auf Höhe des Heizwerkes, Gemeinde Pörtschach in Richtungsfahrbahn Villach, aufgrund eine Reifenplatzers ins Schleudern und stieß gegen die Betonleitwand. Danach kippte der Klein-Lkw um und schlitterte quer über die Fahrbahn, wo er schlussendlich am ersten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Der 55-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und wurde nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung des stark beschädigten Fahrzeuges musste die A2 Richtung Villach mehrmals kurzfristig gesperrt werden. Dadurch kam es im Frühverkehr zur Staubildung, welcher sich erst nach Aufhebung der Sperre um 07.47 Uhr langsam auflöste. Im Einsatz standen: Rettungsdienst, Feuerwehr Pörtschach und Krumpendorf und Asfinag Streckendienst mit zwei Fahrzeugen.