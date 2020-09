Doch was ist dran an den Gerüchten, Laura Müller habe ihrer natürlichen Schönheit nachgeholfen? Jetzt bezog die TV-Beauty dazu im Talk mit RTL Stellung. „Großes Kompliment an meinen tollen Stylisten Lukas, der mich so toll schminkt, dass ich wirklich aussehe, als hätte ich mir die Lippen machen lassen“, klärte sie auf - und machte ein für alle Mal Schluss mit den Spekulationen, sie habe sich bereits unters Messer gelegt: „Ich kann bis zum heutigen Tage sagen: Ich bin ungemacht.“