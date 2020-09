Am Dienstagmorgen gegen 4.15 Uhr sprach ein Unbekannter den 51-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach in Linz am Hauptbahnhof beim sogenannten Kärntnerauge an, ihm seine Bankomatkarte zu geben. Dies verneinte der 51-Jährige natürlich, folgte dann aber den Aufforderungen des Unbekannten in die Tiefgarage mitzugehen. Plötzlich schlug der unbekannte Täter den 51-Jährigen wortlos nieder und raubte ihm 20 Euro Bargeld. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung, der 51-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.