„Sally“ war erst Stunden zuvor von einem Tropensturm zu einem Hurrikan der schwächsten Kategorie hochgestuft worden und soll am Dienstag oder in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) im Südosten des Bundesstaats Louisiana nahe der Grenze zu Mississippi aufs Festland treffen. Unter anderem für die Gewässer um die Stadt New Orleans, insbesondere für Lake Pontchartrain und Lake Borgne, gilt eine Sturmflutwarnung.