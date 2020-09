Bäcker geht in Pension: Nachfolger gesucht

„Für die Bäckerei wurde immer jemand gefunden, der die einzige Bäckerei bei uns in der Gemeinde weiterführt.“ Bis heuer – denn ab Ende Oktober wird es für die Anrainer für eine gewisse Zeit erstmals kein frisches Brot zum Kaufen geben. „Der derzeitige Bäcker geht leider in Pension. Bisher wurde auch leider noch kein Pächter gefunden. Wir sind zwar in Gesprächen mit möglichen Interessenten, aber es steht noch nichts fest“, sagt Tschabitscher, dem die Weiterführung der Bäckerstube auch wegen der Ortskernbelebung wichtig ist. „Leerstehende Räume müssen gefüllt werden. Für die ländliche Region spielt das eine große Rolle. Ein junger Unternehmer wäre dafür optimal, er würde frischen Wind in die Stube bringen.“