0:2 in Sätzen hinten, dann noch einmal 3:5 im fünften Durchgang. Der Lebenstraum drohte zu platzen, doch Dominic Thiem feierte seinen heldenhaftesten Sieg! Der Tennisstar rang im Endspiel der US Open in 4:02 Stunden Alexander Zverev (D) in einem epischen Thriller mit 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8/6) nieder. Trainer Nicolas Massu brachte es auf den Punkt: „Diese Tennis-Schlacht war völlig geistesgestört!“