Die Aufteilung der Klassen, die es ja in den letzten Wochen des vergangenen Schuljahres noch gab, ist im neuen Semester noch kein Thema. Gestern waren viele Schüler jedenfalls froh, sich nach den Ferien wiederzusehen – wie ein „Krone“-Lokalaugenschein in Klagenfurt und Velden zeigt: Viele bringen am ersten Schultag bunteste Masken mit, die zwar vor den Schulen, im Freien, kaum getragen werden. „Das muss auch nicht sein“, sagt Martin Dumpelnik, Leiter der VS I in der Klagenfurter Radetzkystraße, der bei einer Ansprache sogar alle motiviert, drinnen Masken aufzusetzen.