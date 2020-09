Kara „will mehr“

Und stets hellwach sein - so wie Kara bei seinem goldenen 1:0 in Zagreb. Damit sicherte der 24-jährige „Spätstarter“ Rapid bereits einen internationalen Herbst. „Aber ich will mehr“, sagt der Stürmer selbstbewusst. In der Vergangenheit hat Grün-Weiß ja schon oft für große Nächte in Europa gesorgt - Kara: „Jetzt wollen wir unsere eigene Geschichte schreiben.“ Kapitel zwei folgt heute!