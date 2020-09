Meistens verbrachte der Teenager den ganzen Tag auf der Anlage, um das Flair in Flushing Meadows von A bis Z aufzusaugen. Spät am Abend, Nightsession im Arthur-Ashe-Stadion. Keine Tickets, Thiem verfolgte ein Match von Roger Federer auf einem TV-Screen vor dem Pressezentrum. Der Außenplatz neben dem Centercourt war leer, eine freche Idee: „Dominic, spielen wir ein paar Bälle?“ „Ja“, konterte er, „warum nicht?“ Ein Sprung über den Zaun, zehn Minuten Tennis auf dem Hardcourt der US Open. Ein Ordner eilte herbei, fuchtelte mit den Händen und schrie: „Weg da! Sofort den Platz verlassen!“