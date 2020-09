Nach der teils großen Aufregung hat das Gesundheitsministerium am Montagabend in einer Stellungnahme Mutmaßungen in Medien widersprochen, wonach der überarbeitete Entwurf für die Novelle des Covid-19-Maßnahmengesetzes (Covid-19-MG) Hausdurchsuchungen an Arbeitsorten ermöglichen würde. Es gehe stattdessen „um Vorlage von Unterlagen zur Überprüfung der Umsetzung von Corona-Bestimmungen“, hieß es aus dem Ressort gegenüber krone.at. Dies sei ähnlich den Bestimmungen für Arbeitsinspektorate zu sehen.