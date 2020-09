Dass Eltern ihre Kinder nicht bis in die Klasse begleiten dürfen, ist nur eine von vielen Maßnahmen, die an Salzburgs Schulen erlassen wurden. Mit Desinfektionsspray ausgestattet stand etwa Lehrerin Katharina Moltinger am Montag am Eingang der Volksschule Hallein Neualm. „Am Schulhof haben wir außerdem Füße in Orange- und Grüntönen aufgesprüht, die die verschiedenen Eingänge markieren.“