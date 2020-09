Umschalten zunächst ohne Auswirkungen

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich am Montagabend mit der Orange-Färbung der Bundeshauptstadt auf der Corona-Ampel „einverstanden“. Gleichzeitig berichtete er in der „ZiB2“, dass nach ersten Informationen an den Schulen und bei Veranstaltungen keine Veränderungen an der Vorgangsweise vorgenommen würden. Was die Obergrenze bei Veranstaltungen betrifft, erklärte auch Bundestheater-Holding-Chef Christian Kircher am Montagabend, dass die angekündigte Orange-Schaltung der Bundeshauptstadt zunächst ohne Auswirkungen für die Vorstellungen der Bundestheater bleiben werde. Der jüngste, von einer Operettenaufführung der Wiener Musikuni ausgehende Corona-Cluster, der am Montagabend zu Umbesetzungen in der Staatsoper geführt hat, sei allerdings imagemäßig katastrophal, räumte Kircher ein.