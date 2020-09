Die Reise hat sich für den politisch angeschlagenen weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gelohnt: Sein russischer Kollege Wladimir Putin hat ihm angesichts des Machtkampfes in Weißrussland einen Kredit von rund 1,3 Milliarden Euro versprochen. Das Nachbarland solle „in diesem schwierigen Moment“ Hilfe aus Moskau bekommen, sagte Putin am Montag bei einem Treffen mit Lukaschenko in Sotschi.