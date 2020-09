Zumindest nicht wieder Vorletzter! Greenpeace hat im aktuellen Landeshauptstädte-Ranking in Sachen Mobilität Linz zwar heuer ein besseres Zeugnis als in den Vorjahren ausgestellt, dennoch sieht die Umweltorganisation weiter Handlungsbedarf. Vor allem in Sachen Radverkehr, Luftqualität und E-Mobilität.