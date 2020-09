Der 35-jährige Klagenfurter war gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Seeberstraße (B82) von Bad Eisenkappel kommend in Richtung Miklauzhof unterwegs. In Blasnitzen bei Bad Eisenkappel wurde dem Biker vermutlich eine auf der Mitte seines Fahrstreifens befindliche Ölspur zum Verhängnis, wodurch der Mann in einer Linkskurve schwer stürzte und auf der Straße zu liegen kam.