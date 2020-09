Aktuell seien etwa KLM, Iberia und Vueling besonders säumig, kritisieren Konsumentenschützer. Auch jene, die über Internetplattformen wie Opodo gebucht hatten, müssen vielfach warten, weil sie zwischen Internetvermittler und Airline „herumgeschickt“ werden. Die AUA hat per Ende August weitgehend alle Ansprüche ausbezahlt. Wizz hat dies ebenfalls bereits getan, so Varadi. Für die kommenden Monate rechnet er mit Ticketaktionen, um Passagiere in die Flieger zu locken.