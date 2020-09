Hoffen auf Trendwende

In Innsbruck waren mit Stand Montagabend 239 Personen mit dem Virus infiziert. In ganz Tirol waren es 672. Montagvormittag hatten die Verantwortlichen betont, für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet zu sein. Die Zahlen in Innsbruck seien zwar hoch, jedoch gut einzugrenzen und auch die Kontaktpersonen könnten aktuell gut erfasst werden. Willi hatte sich zudem zuversichtlich gezeigt, dass die Landeshauptstadt mittelfristig in Sachen Ampel „wieder in die grüne Liga aufsteigen“ werde.