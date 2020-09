Die Asfinag warnt: Achtung Umleitungsstrecke! Von Norden kommend ist bereits die Abfahrt in der Anschlussstelle Windischgarsten erforderlich und weiterführend die B138 bis nach Spital am Pyhrn zu benutzen! Andernfalls führt die nächste Umkehrmöglichkeit - nach der Fahrt durch den Bosrucktunnel und die Mautstelle Bosruck - über die Anschlussstelle Ardning in der Steiermark.