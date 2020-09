„Wir werden gut nachdenken und dann die beste Entscheidung für den Klub treffen“, versicherte Wohlfahrt. Somit dürfte am Sonntag (14.30 Uhr) beim NÖ-Derby in Maria Enzersdorf gegen den SKN St. Pölten der deutsche Ex-Internationale Patrick Helmes auf der Bank sitzen. Der 36-Jährige war im Sommer als Soldos Co-Trainer und Coach der in der Regionalliga Ost spielenden Admira Juniors verpflichtet worden. „Es hat natürlich schon Gespräche gegeben zwischen Felix Magath und mir“, verriet Wohlfahrt, dass er in ständigem Austausch mit dem Fußball-Chef von Admira-Geldgeber Flyeralarm stehe.