Wieder mehr Infizierte in Linz

Nach Bezirken betrachtet ging in Linz-Stadt die Zahl der Infektionen seit der letzten Ampelschaltung wieder erkennbar nach oben und lag am Montag bei 88 Erkrankten (0,43 Promille der Bevölkerung), in Freistadt (53 Infektionen/0,80 Promille) besserte sich die Situation leicht. Wels-Stadt (41 Fälle/0,66 Promille), Linz-Land (79 Fälle/0,53 Promille), Steyr-Stadt (20 Fälle/0,52 Promille) und Vöcklabruck (63 Positive/0,46 Promille) zählen in Oberösterreich zu den vergleichsweise stärker betroffenen Bezirken.