Elf Österreicher für Straßen-WM in Imola nominiert

Österreichs Radsportverband (ÖRV) nominierte indes elf Athleten für die Straßen-Weltmeisterschaften von 24. bis 27. September in Italien. Mit sieben WM-Teilnahmen in der Elite ist Matthias Brändle der erfahrenste Starter im Aufgebot, das der ÖRV am Montag bekannt gab. Drei Frauen und acht Männer werden bei den Titelkämpfen in Imola und der Region Emilia-Romagna an den Start gehen. Die Formel-1-Rennstrecke in Imola ist der Start- und Zielort für alle vier Rennen.