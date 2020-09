„Wir verfallen nicht in Panik - ein Punkt in St. Pölten ist keine Katastrophe!“ Das 0:0 beim Auftakt, bei dem Sturm mit einem X gut bedient war, wollte Sportchef Andreas Schicker nicht überbewerten: „Rundum war bei uns viel Veränderung da. Einige haben physisch nicht so einen Tag gehabt, wie man ihn für das intensive Ilzer-Spiel braucht. Ich bin aber nicht beunruhigt, denn in der Vorbereitung haben wir das schon besser gesehen."