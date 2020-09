Mehr Tests

Mit Argusaugen wird die Entwicklung in St. Peter natürlich auch im Grazer Gesundheitsamt verfolgt. „Die Kooperation mit dem Betreiber funktioniert hervorragend“, betont Leiterin Eva Winter. Sie will gar nicht verhehlen, dass in der Landeshauptstadt die Corona-Zahlen teilweise massiv ansteigen: „Der große Sprung liegt aber vor allem an dem Cluster im Pflegeheim. Aber ja, die Zahlen steigen - aktuell um bis zu 20 Infizierte in Graz pro Tag. Das ist kein Grund Panik zu schieben, aber wir sollten uns auch nicht zurücklehnen.“ Die steigenden Zahlen liegen auch daran, dass mehr getestet wird - in Graz werden pro Tag allein über das Rote Kreuz über 200 Testungen abgewickelt. M. Stoimaier