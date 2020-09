Seit Mitte August steht die Produktion in Spielberg still. Der Eigentümer, die chinesische Wolong-Gruppe, will die Maschinen zu den Werken nach Polen und nach Serbien, wo billiger produziert werden kann, transferieren, in der Obersteiermark sollen nur Vertrieb, Forschung und Entwicklung bleiben, in Summe etwa 50 bis 60 Mitarbeiter.