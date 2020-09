Auch in der Stadt Salzburg kommt wieder mehr Bewegung ins politische Treiben. Grünen-Gemeinderat Bernhard Carl fordert per Antrag einen Hitze-Schutz für die Fiaker-Pferde ab 30 Grad, wobei die Temperatur am Residenzplatz gemessen werden sollte. Geht es nach Carl soll dies aber nur der Anfang sein: Ab 2023 will er die „überholte Touristenattraktion“ verbannen.